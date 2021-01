Im Lahrer Klinikum haben sich 18 Beschäftigte und 24 Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Stationen nehmen derzeit keine Patienten mehr auf. In Absprache mit dem Gesundheitsamt hat das Lahrer Klinikum mehrere Patienten frühzeitig entlassen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurden alle weiteren Patienten isoliert oder auf Covid-Stationen verlegt. Positiv getestete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. Die Notfallversorgung ist in Lahr weiterhin gewährleistet, planbare Behandlungen wurden aber verschoben. Auf allen Stationen gibt es derzeit Reihentestungen von Patienten und Beschäftigten. „Wir gehen davon aus, dass wir das Infektions-Geschehen zeitnah in den Griff bekommen“, so der Verwaltungsdirektor.