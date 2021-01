Die Landesanstalt für Umwelt mit Sitz in Karlsruhe rechnet in den kommenden Tagen mit Hochwasser, unter anderem im Schwarzwald. Noch schneit es in vielen Teilen Südbadens, aber die Temperaturen werden in den nächsten Tagen steigen, so die Prognose der Landesanstalt für Umwelt. Das erwartete, starke Tauwetter mit viel Regen könnte vor allem am Donnerstag und Freitag zu Überschwemmungen führen. Besonders betroffen sind Flüsse und Bäche im Schwarzwald. Aber auch am Oberrhein werden die Hochwassermeldewerte überschritten, so die Hochwasserzentrale des Landes. Das Regierungspräsidium Freiburg bereitet sich auf einen möglichen Hochwassereinsatz vor.