Im Altenheim „Residenz Alpenblick“ in Herrischried (Landkreis Waldshut) haben sich 21 Bewohner mit Corona infiziert. Zehn Tage zuvor hatten die Bewohner ihre erste Corona-Impfung erhalten. Etwas Husten und Halsweh: Das sind die Symptome der meisten der 21 Bewohner, die sich im Altenheim „Residenz Alpenblick“ mit Corona infiziert haben. Geschäftsführer Bernd Hiller geht davon aus, dass ein Mitarbeiter das Virus ins Altenheim eingeschleppt hat. Der Corona-Soforttest, mit dem alle Mitarbeiter getestet werden, schlage manchmal nicht direkt an, wenn jemand infiziert sei. Im Altenheim „Residenz Alpenblick“ wurde schon am 2. Januar gegen das Corona-Virus geimpft. Geschäftsführer Hiller ist davon überzeugt, dass die infizierten Bewohner deshalb einen milden Krankheitsverlauf hatten, weil sie die erste Impfung schon erhalten hatten und das Immunsystem dank dieser Impfung schon erste Antikörper bilden konnte.