In Freiburg sind erneut gefälschte Flugblätter zu Corona-Anordnungen mit dem Landeswappen verteilt worden. Das Regierungspräsidium Freiburg hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Mehrere Meldungen zu den gefälschten Flugblättern in den Briefkästen sind in den vergangenen Tagen aus zwei Freiburger Stadtteilen eingegangen. Bürgerinnen und Bürger waren verunsichert. Denn in den Schreiben, die Unbekannte schon seit Anfang Januar in Freiburger Briefkästen verteilen, heißt es etwa, dass die Maskenpflicht auf Treppenhäuser und Waschräume in Mehrfamilienhäusern ausgeweitet werde. Oder, dass täglich die Abläufe von Waschbecken und Toiletten zu desinfizieren seien. Als Adressat wird das Regierungspräsidium Freiburg angegeben. Die Einwurfzettel seien völliger Unsinn, aber da höre der Spaß auf, so ein Sprecher der Behörde.