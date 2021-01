Eine in den sozialen Netzwerken verbreitete Meldung über Corona-Schutzmasken, die mit Chloroform versetzt sein sollen, ist definitiv falsch. Das hat das Polizeipräsidium Konstanz bestätigt. Angeblich würden in Villingen-Schwenningen derartige Masken an der Haustür angeboten, um die Wohnungen der Käufer auszurauben, heißt es in der Falschmeldung. Der Polizei sind keine Türverkäufe von FFP2 Masken bekannt. Geschweige denn, dass sie mit Chloroform getränkt worden seien. In diversen Kurzmitteilungsdiensten hatte es geheißen, die Betrüger wollten die Käufer bewusstlos machen, um anschließend "die Bude auszuräumen". Die zigfach geteilte Falschmeldung hatte nach Polizeiangaben für Verunsicherung bei vielen Menschen in Villingen-Schwenningen gesorgt.