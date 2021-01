In Straßburg hat am Montagabend das jährliche Forum für Bioethik begonnen. Es findet in diesem Jahr ausschließlich online statt und befasst sich vor allem mit ethischen Fragen rund um die Corona-Pandemie. Zum Auftakt sprach Jean-Francois Delfraissy. Er ist Präsident des Wissenschaftsrats, der in der Corona-Krise die französische Regierung berät. Noch bis zum kommenden Samstag werden viele weitere Experten zu Wort kommen. Ihre Vorträge kann man online ansehen, Fragen können über eine Konferenzplattform gestellt werden. Beleuchtet werden soll beim Forum unter anderem, wie unterschiedliche die EU-Länder mit der Pandemie umgehen und vor welch schwierige Fragen sie die Mediziner stellt.