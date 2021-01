Der Basler Regierungsrat und der Verein Regio Basiliensis, der sich für grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzt, lehnen eine allgemeine Corona-Testpflicht bei der Einreise in die Schweiz ab. Die Vorsitzenden der Schweizer Parteien hatten eine entsprechende Verschärfung des Grenzverkehrs vorgeschlagen. Eine Testpflicht für alle würde den Grenzverkehr in der Region erschweren. Von 35.000 Grenzgängern regelmäßig Tests zu verlangen sei nicht praktikabel und würde darüber hinaus die Wirtschaft schwer belasten, so die Basler Regierung. Auch das Gesundheitswesen wäre von solch einer Testpflicht stark betroffen: Derzeit arbeiten 3.500 Grenzgänger in Basler Heimen oder Krankenhäusern.