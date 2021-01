Die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer ist zufrieden mit den Vorbereitungen für die Corona-Impfungen. Der Schwerpunkt liege auf den Pflegeheimen. Wer in einem Pflegeheim in Freiburg und Umgebung wohnt, hat gute Chancen bald geimpft zu werden. Bis Ende März sollen dort alle Pflegeheime durchgeimpft werden, also alle Bewohnerinnen und Bewohner zwei Mal geimpft sein. Das sagte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer in einem digitalen Pressegespräch. Es hat sich laut Schäfer als richtig erwiesen, für die Versorgung der Pflegeheime mobile Impfteams durch das Zentrale Impfzentrum Freiburg einzusetzen. Damit sei gewährleistet, dass die am stärksten gefährdeten Menschen zuerst geimpft würden. Zu den Regionen über Freiburg hinweg konnte Schäfer keine genauen Aussagen über den weiteren Verlauf der Corona-Impfungen machen, da hier auch die Landkreise in der Pflicht sind.