Die zentrale Corona-Abstrichstelle auf dem Parkplatz am Bahnhof Riegel-Malterdingen bleibt künftig dienstags und donnerstags geschlossen. Sie ist ab sofort Montag, Mittwoch und Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Die Corona-Abstrichstelle in Malterdingen ist eine reine Abstrichstelle, die nur durch vorherige Anmeldung durch einen Arzt oder vom Gesundheitsamt aufgesucht werden kann. Einzige Ausnahme: nach Vorlage eines roten Warnhinweises in der Corona-Warn-App ist ein Corona-Test möglich.