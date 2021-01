Mit betrügerischen Gewinnversprechen haben Unbekannte vergangene Woche eine Frau im Kreis Lörrach über den Tisch zu ziehen versucht. Um an einen Gewinn zu kommen, sollte sie angebliche Gebühren vorauszahlen und zwar mit Gutscheinkarten eines Lebensmittelmarktes. Als die Frau die Gutscheine besorgen wollte, wurde eine Verkäuferin aufmerksam und vermutete einen Betrug. Daraufhin zeigte die Kundin den Vorfall an. In Titisee-Neustadt hatten Telefonbetrüger mit derselben Masche Erfolg bei einer 85-jährigen Frau. Sie schenkte der angeblich sehr vertrauenswürdigen Telefonstimme Glauben und kaufte innerhalb von vier Wochen 30 Google-Play-Karten. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten so insgesamt 9.600 Euro. Auch hier wurde eine Verkäuferin aufmerksam.