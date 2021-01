per Mail teilen

Im Ortenaukreis haben im vergangenen Jahr weniger Menschen Hartz IV bekommen als ursprünglich gedacht. Die Kommunale Arbeitsförderung hat trotz der Corona-Pandemie für viele Langzeitarbeitslose eine Beschäftigung gefunden. „Wir haben den widrigen Bedingungen getrotzt“, so die Kommunale Arbeitsförderung. Sie betreut ausschließlich die Langzeitarbeitslosen. In der Ortenau waren das vergangenes Jahr zwischen 7000 und 8000 Haushalte. Viele der Betroffenen wurden fortgebildet. Dadurch konnte für sie ein Job gefunden werden. Gerade für Alleinerziehende, Jugendliche und Flüchtlinge wurde das Angebot erweitert. Das habe sich in Corona-Zeiten ausgezahlt. Die Kommunale Arbeitsförderung hat vergangenes Jahr über 100 Millionen Euro ausgegeben. Das meiste Geld kommt vom Bund. Aber auch der Ortenaukreis beteiligt sich mit einigen Millionen.