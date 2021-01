Im Internatskolleg St. Blasien sind 17 Schüler und Erzieher an Corona erkrankt. Insgesamt handelt es sich um milde Verläufe, so die Schulleitung. Nachdem ein Schüler der Oberstufe am Freitag positiv getestet worden war, hatte die Schule vorsorglich 250 Schnelltests gemacht. Im Laufe der Woche werden alle negativ getesteten Personen nochmal auf Corona getestet. Die 17 Corona-Fälle beschränken sich auf die Oberstufe, so die Schulleitung weiter.