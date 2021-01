Aufgrund der Schneefälle in der Nacht zum Montag hat es im Hochschwarzwald am Morgen Verkehrsbehinderungen gegeben. Betroffen davon waren die B317 und die L126. Trotz Sperrstufe für Lkw ohne Schneeketten hatten sich zwischen Oberried und Notschrei sowie auf der Feldbergpasshöhe zwei Laster wegen unzureichender Winterausrüstung festgefahren. In Titisee-Neustadt konnte die Straßenmeisterei am Morgen nur mit einem Schneepflug ausrücken, weil das zweite Räumfahrzeug wegen eines Defekts nicht genutzt werden konnte.