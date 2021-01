An der französischen Grenze bei Appenweier (Ortenaukreis) hat die Polizei am Samstag sechs Flüchtlinge aus Afghanistan aufgegriffen. Sie waren versteckt in einem Sattelauflieger eines rumänischen Lkw nach Deutschland gekommen. Die Bundespolizei hatte den Lastwagen an der Raststätte Renchtal kontrolliert. Die afghanischen Staatsbürger im Alter zwischen 16 und 24 Jahren seien trotz der winterlichen Temperaturen wohlauf. Ausweise konnten sie nicht vorlegen. Der LKW-Fahrer sagte der Polizei, er hätte bei dem Halt an der Raststätte Geräusche vom Sattelauflieger gehört, diesen geöffnet und die sechs Männer entdeckt. Sie stellten Asylanträge und wurden der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe, beziehungsweise. dem Jugendamt übergeben.