Der Caritasverband Hochrhein arbeitet derzeit an Konzepten, wie immobile Menschen aus der Häuslichen Pflege in die Impfstrategie mit einbezogen werden könnten. Bettlägerige und demente ältere Menschen und ihr Pflegepersonal sind nach den Richtlinien zwar vorrangig impfberechtigt, doch eine Impfung zu bekommen ist für sie besonders schwierig. Die Zeit bis ausreichend Impfstoff vorhanden ist, soll nun genutzt werden, um Lösungen für die älteren Menschen zu finden, die zu Hause gepflegt werden. Entsprechende Gespräche mit dem Landkreisen Waldshut und Lörrach laufen, so Rolf Steinegger vom Caritasverband Hochrhein.