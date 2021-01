Der baden-württembergische Tourismusminister Guido Wolf, CDU, setzt sich bei der Bundesregierung für Fördermittel für Skiliftbetreiber ein. Wolf schrieb deshalb gestern einen Brief an den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, seinen Parteikollegen Thomas Bareiß aus Balingen. Bei einem Gespräch mit Tourismusvertretern im Schwarzwald sicherte Wolf heute gleich mehrfach Hilfe in der Coronakrise zu. Tourismusminister Guido Wolf verwies in Schönau auf seine Bitte an die Bundesregierung, Skiliftbetreiber zu fördern und dabei wegen des schneearmen Winters 2020 nicht das Vorjahr als Zuschussbasis zu wählen. Bessere Förderung will der Tourismusminister auch den Betreibern von Ferienwohnungen verschaffen, die bislang teilweise durch das Raster fallen. Die nur zu Hälfte abgerufenen Stabilisierungsgelder wird das Land laut Wolf dieses Jahr weiter zur Verfügung stellen. Dem Vertreter der DEHOGA, der ein Drittel der Mitglieder aus Hotellerie und Gastronomie vor der Insolvenz sieht und ausstehende Bundesmittel kritisierte, versprach Guido Wolf: Das Land setze alles daran, dass die November- und Dezemberhilfe die Betriebe so schnell wie möglich erreiche.