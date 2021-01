Die Kreisbehörde ist zufrieden mit dem Start des Impfzentrums. Alles sei ruhig und reibungslos verlaufen, so das erste Resumée. Am gestrigen

Eröffnungstag sind 50 Senioren gegen Covid19 geimpft worden, heute werden es 100 sein. Eine zweite Impfung erfolgt zwei Wochen später. Die Zahl der Impfdosen ist in allen Kreisimpfzentren beschränkt, da nicht genug Impfstoffe zur Verfügung stehen. Anfang kommender Woche werden mobile Impfteams mit den Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Lörrach beginnen. Hierfür stehen 300 Impfdosen zur Verfügung. Impfberechtigt sind derzeit Menschen älter als 80 Jahre. Neue Impftermine hat das Landratsamt auf seiner Homepage bekannt gegeben.