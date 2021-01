per Mail teilen

Ein umgefallener Aschenbecher auf dem Balkon dürfte für das Feuer am Donnerstagabend in einem Gebäudekomplex in Kehl im Ortenaukreis verantwortlich sein. Das haben erste Ermittlungen der Polizei ergeben. Erst habe sich ein Sofa, dann das Gebälk entzündet. Die Polizei bezifferte den Brandschaden auf rund eine halbe Million Euro. Einige Wohnungen sind unbewohnbar.