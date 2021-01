per Mail teilen

Fast 500 Projekte aus dem Regierungsbezirk Freiburg werden in diesem Jahr vom Land finanziell gefördert. Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum stehen dafür fast 32 Millionen Euro zur Verfügung. So viel Geld aus dem Fördertopf gab es noch nie für die Region, meldet das Regierungspräsidium Freiburg. Fast ein Drittel der Gesamtfördersumme des Landes entfällt auf den Regierungsbezirk. Dadurch werden Investitionen von mehr als 235 Millionen Euro angestoßen. Projekte in 171 Gemeinden werden davon profitieren. Vor allem die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum wird finanziell unterstützt. Auch das private Gewerbe soll gefördert werden. Ökologisches Bauen, vor allem mit Holz, erhält ebenfalls Unterstützung. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zeigte sich über die nachhaltige finanzielle Unterstützung sehr erfreut.