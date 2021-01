per Mail teilen

Der Prozess um den Tod einer Artistin aus dem Europapark Rust ist vorläufig ausgesetzt. Der Angeklagte, der auf Kuba lebt, ist am Freitagmorgen nicht vor Gericht erschienen. Sein Mandant habe keine Ausreiseerlaubnis der kubanischen Regierung erhalten, obwohl er sich dem Prozess stellen wolle, so dessen Verteidiger. Außerdem habe er Angst vor Corona. Weil mittlerweile eine Ausreisgenehmigung nicht mehr nötig ist, beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Der Haken dabei: ein deutscher Haftbefehl kann auf Kuba nicht vollstreckt werden, da Staatsbürger nicht ausgeliefert werden. Der Angeklagte soll seine frühere Freundin im April 2019 erwürgt und die Leiche in den Altrhein geworfen haben.