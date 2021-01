Zum Jahrestag des Élysée-Vertrags hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble - gerade in der Pandemie - für Zusammenhalt in Europa geworben. Im SWR sagte er, "wir können es nur meistern, wenn wir es gemeinsam meistern". Deutschland und Frankreich wüssten um die gemeinsame Verantwortung für ganz Europa und dies sei tief im Bewusstsein beider Länder verankert. Laut Umfragen sähen die Bürger, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, das jeweils andere Land als wichtigsten politischen Partner. Außerdem habe man gelernt, dass es nichts bringe, einfach Grenzen zu schließen. Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist für den Wahlkreis Offenburg im Bundestag.