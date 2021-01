Die Grenzen in Europa bleiben offen - das ist das Ergebnis des EU-Videogipfels zum weiteren Vorgehen in der Pandemie. Frankreich verlangt allerdings ab Sonntag von allen Einreisenden aus anderen EU-Staaten einen negativen PCR-Coronatest. Für den Pendlerverkehr auch am Oberrhein gibt es eine Ausnahmeregelung. Der Test dürfe maximal 72 Stunden alt sein, hieß es am Donnerstagabend aus dem Pariser Élysée-Palast. Ausgenommen seien aber Pendler, die die Grenze zum arbeiten überschreiten oder Spediteure, die Waren nach oder durch Frankreich transportieren. Anders als für Reisende, die aktuell von Frankreich aus nach Deutschland reisen, wird es in umgekehrter Richtung aber offenbar keine Quarantänepflicht geben. Somit bleiben Reisen nach Frankreich mit negativem Test weiter unbeschränkt möglich.