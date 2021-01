per Mail teilen

In einem Mehrfamilienhaus in Titisee-Neustadt ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Anwohner hatten den Brand kurz vor fünf Uhr gemeldet. Im Treppenhaus habe es eine Rauchentwicklung gegeben. Das Haus werde gerade renoviert, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Zehn Menschen seien dort gemeldet. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Informationen über Verletzte oder zur Brandursache gibt es derzeit noch nicht.