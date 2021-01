Der Oberbürgermeister der Stadt Kehl im Ortenaukreis Toni Vetrano will die für den 14. März geplante Landtagswahl verschieben. Das Infektionsrisiko sei zu groß, dem wolle er seine Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nicht aussetzen. Die Gebäude, in denen gewählt werde, seien zu eng, Menschen würden zu nah aufeinandertreffen. In Zeiten von Home-Office sei das nicht zu verantworten, so Vetrano. Der Kommunalwahlkampf und der erste Wahlgang im Elsass vergangenes Jahr im März hätten gezeigt, wie schnell es viele Ansteckungen mit dem Coronavirus geben könne. Kehls OB schlägt vor, die Landtagswahl mit der Bundestagswahl im September zusammen zu legen. Thüringen plane das auch.