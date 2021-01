Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat turnusgemäß die Präsidentschaft der Oberrheinkonferenz übernommen. Bei einem digitalen Treffen ließ sich Schäfer am Donnerstag von den Vorsitzenden der zwölf Arbeitsgruppen über deren Arbeit informieren. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen steht in diesem Jahr im Fokus des trinationalen Gremiums. In diesen schwierigen Zeiten sei es essenziell, dass die bestehenden grenzüberschreitenden Netzwerke weiterhin funktionierten, betonte Regierungspräsidentin Schäfer. Durch die Covid-19-Pandemie sei die zentrale Bedeutung einer engen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen am Oberrhein besonders deutlich geworden. Deshalb soll in diesem Jahr die Kooperation von Kliniken gestärkt und die Zusammenarbeit in der Epidemiologie ausgebaut werden. Auch die Bereiche Klimaschutz und Digitalisierung stehen auf der Agenda der Oberrheinkonferenz.