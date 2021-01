per Mail teilen

Im Kanton Baselland haben sich zwei Menschen mit einer mutierten Variante von Covid19 angesteckt, unter ihnen ein Grundschulkind. Aus dem Umfeld des Kindes wurden 21 weitere Personen positiv auf Corona getestet. Ob es sich dabei ebenfalls um die mutierte Virusvariante handelt, wird laut der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion erst nächste Woche klar sein. Rund 500 Personen wurden Anfang der Woche in der Schweizer Gemeinde Oberwil auf Corona getestet, darunter alle Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis drei einer Grundschule, sowie deren Familien. Um eine weitere Ausbreitung der mutierten Variante zu verhindern, werden unter anderem alle bisher negativ getesteten Personen ein zweites Mal getestet. Außerdem stellt die betroffene Grundschule für eine Woche komplett auf Fernunterricht um. Als Reaktion auf die generell steigenden Infektionszahlen an Grundschulen im Kanton Basel Land sowie den ersten Fall der mutierten Virusvariante, hat der Kanton auch eine Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen auf Kinder ab bereits 10 Jahren beschlossen.