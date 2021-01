Die Europäische Union fördert neun neue grenzüberschreitende Projekte am Oberrhein. Rund zehn Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds gibt es für diese regionale Entwicklung im INTERREG-Programm. Die Gelder werden unter anderem in die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Zuges, den Ausbau der Linienbusverbindung zwischen Colmar und Breisach sowie einer Fußgänger- und Radverbindung zwischen Chalampé und Neuenburg am Rhein fließen. Somit werden insbesondere Verkehrsprojekte bezuschusst. So werde die klimaneutrale Mobilität am Oberrhein gefördert, sagte Freiburgs Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. In der nächsten Förderperiode des INTERREG-Programms sollen auch Projekte aus dem Bereich "Kultur und Tourismus" gefördert werden. Damit sollen die beiden von der Corona-Krise besonders stark betroffenen Branchen gestärkt werden.