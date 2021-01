Frankreich hat vor dem EU-Videogipfel am Donnerstagabend Corona-Kontrollen an den Grenzen zwischen den Mitgliedsstaaten gefordert. Auch von deutscher Seite her wurde bereits von möglichen Testzentren an den Grenzen gesprochen. Während Grenzschließungen und Einschränkungen etwa an der deutsch-französischen Grenze wie zwischen dem Elsass und dem Oberrheingebiet von vielen deutschen Politikern nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr strikt abgelehnt werden, hatte zuletzt auch Bundeskanzlerin Merkel wieder Grenzschließungen nicht ausgeschlossen. Vor dem Hintergrund mutierter Corona-Virenformen, die sich schneller verbreiten als der bisherige Erreger, müsse man auch zum Äußersten bereit sein, dass man wieder Grenzkontrollen mache, sagte sie. Ein französischer Regierungssprecher sprach am Mittwoch von "Gesundheitskontrollen“, die so bald wie möglich eingeführt werden sollten. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Abend, wie schneller geimpft und die hochansteckenden Virus-Varianten gebremst werden können.