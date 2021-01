Die Bergwacht Schwarzwald trauert um ihren Ehrenlandesvorsitzenden Walter Böcherer. Er starb jetzt mit 92 Jahren. Im vergangenen Jahr wurde er für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Ortsgruppe Freiburg geehrt. Böcherer sorgte als Landesvorsitzender dafür, dass die Bergwacht Schwarzwald von Beginn an in den modernen Rettungsdienst des Landes eingebunden war und bereits 1975 im ersten Entwurf des neuen Landesrettungsdienstgesetzes erwähnt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.