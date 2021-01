Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat ein wichtiges Urteil für die Freiburger Wohnungspolitik gefällt. Ein privater Eigentümer mehrerer Immobilien in Freiburg hatte sich gegen die Zweckentfremdungssatzung der Stadt und das zugrundeliegende Landesgesetz gewandt. Seit 2013 können die Gemeinden bestimmen, dass Wohnraum nur mit besonderer Genehmigung zu anderen Zwecken genutzt werden darf. Freiburg hatte als erste Stadt im Land von der Satzung Gebrauch gemacht und so eine Wohnraumnutzung z.B. als Airbnb-Unterkunft untersagt. Der VGH hat nun entschieden, dass sowohl Landesgesetz als auch städtische Satzung rechtens sind. Die Stadt fühlt sich bestätigt und will am eingeschlagenen Kurs festhalten.