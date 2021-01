per Mail teilen

An den Schulen in Lörrach fehlen nach Angaben der Stadt noch 630 von 800 bestellten iPads. Die fehlenden iPads wurden im Juni bestellt, als Grund für die Verzögerung nannte der Lieferant gegenüber der Stadt die allgemein hohe Nachfrage. Die iPads sollen Schülerinnen und Schüler unterstützen, die kein anderes Gerät zur Verfügung haben. Inzwischen habe der Lieferant aber angekündigt, dass rund 2/3 der ausstehenden iPads innerhalb der nächsten zwei Wochen geliefert werden, so die Stadt weiter.