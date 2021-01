Der Ortenauer Landrat Frank Scherer unterstützt die Initiative der neuen Gebietskörperschaft Elsass beim Europäischen Parlament, auf den Sitz in Straßburg zu bestehen. In einem Schreiben an den neuen elsässischen Präsidenten Bierry heißt es, die Infragestellung dieses Sitzes stehe im Widerspruch zur Idee eines demokratischen, regionalen und bürgernahen Aufbaus von Europa. Die Stadt Straßburg sei dafür ein Symbol, so Scherer.