Die geplante Öffnung von Grundschulen und Kindertagesstätten ab Februar in Baden-Württemberg ist nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nicht umsetzbar. So lange noch Sicherheitsmaßnahmen fehlten, sei ein solcher Schritt in der aktuellen Corona-Situation utopisch, sagte die GEW-Landesvorsitzende, die Freiburgerin Monika Stein. Es fehlten Schutzmasken und Personal. Ministerpräsident Kretschmann hatte nach dem Bund-Länder-Treffen am Dienstagabend angekündigt, Grundschulen und Kitas im Land voraussichtlich vom 1. Februar an schrittweise wieder öffnen zu wollen.