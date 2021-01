Die Stadt Freiburg will Eltern ungenutzte Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen für Januar nicht in Rechnung stellen. Aktuell nutzen in den Kitas über 30 Prozent der Eltern die Notbetreuung, in den Schulen rund 25 Prozent. Der Freiburger Gemeinderat muss der Entscheidung der Stadtverwaltung noch zustimmen. Um die Gleichbehandlung der Eltern zu sichern, empfiehlt die Stadtverwaltung auch den freien Trägern den Verzicht auf Gebühren für nicht in Anspruch genommene Betreuung. Die Stadt wolle ihnen die Einnahmeausfälle in Höhe der städtischen Beiträge erstatten, hieß es.