Die Gastgeber im Hochschwarzwald verzeichnen für das vergangene Jahr ein dickes Minus bei den Übernachtungen. Wurden 2019 noch rund vier Millionen Übernachtungen im Hochschwarzwald gezählt, waren es vergangenes Jahr nur noch 2,8 Millionen, fast ein Drittel weniger. Gäste aus dem ferneren Ausland, etwa aus Israel, blieben fast komplett weg. Nur dank des guten Sommers und Herbstes, die Zeit zwischen den Lockdowns, sei der Einbruch bei den Gästezahlen nicht noch dramatischer ausgefallen, so Thorsten Rudolph, der Chef der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Jetzt hofft der Verband auf ein großes Nachholbedürfnis der Urlauber ab dem Frühjahr und plant eine große Werbekampagne für Ferien in den Hochschwarzwald-Gemeinden. Viele Hoteliers und Gastwirte plagen dennoch Existenznöte. Die staatlichen Überbrückungshilfen seien in vielen Betrieben immer noch nicht angekommen und müssten nun dringend ausbezahlt werden, fordert der Tourismusverband.