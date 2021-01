per Mail teilen

Schon kurze Zeit nach dem Anmeldestart für das Kreisimpfzentrum im Schwarzwald-Baar-Kreis am Dienstag sind alle aktuell verfügbaren Termine vergeben. Laut Landratsamt sind damit 451 Impftermine in den kommenden drei Wochen ausgebucht. Auch im Kreis Lörrach waren innerhalb kurzer Zeit die Termine bis in den Februar hinein vergeben. Neue Termine für die Corona-Schutzimpfung sollen nach und nach freigeschaltet werden.