Der Landkreis Lörrach bietet ab Mitte dieser Woche Informationen über Corona in mehreren Sprachen zum Anhören an. Damit sollen fremdsprachige Mitbürger besser über die Pandemie aufgeklärt werden. Die Aufnahmen werden dann an fremdsprachige Mitbürger weitergeleitet, vor allem per WhatsApp und über die Sozialen Medien.