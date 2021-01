per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Waldkirch (Kreis Emmendingen) wird heute Mittag gegen einen 19-jährigen Mann verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor die Corona-Soforthilfe in Höhe von 9.000 Euro erschlichen zu haben. Der Angeklagte soll sich im Mai vergangenen Jahres als Inhaber eines Bauunternehmens ausgegeben haben, um so an die Corona-Hilfe zu kommen. Das Geld soll er dann für private Zwecke ausgegeben haben.