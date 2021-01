Einen Tag nach einem Lawinenabgang in den Vogesen haben Bergretter einen 26-jährigen Skiwanderer am Montag tot geborgen. Das hat die zuständige Präfektur mitgeteilt. Einen 28-jährigen Begleiter des Mannes hatten Helfer schwer verletzt retten können. Ein Helikopter war im Einsatz, 25 Gendarmen der Bergwacht, 18 Feuerwehrleute, außerdem zwei Hundestaffeln. Die Suche im unwegsamen Gelände und bei schwierigen Witterungsbedingungen war für die Helfer gefährlich. Die Chance, den vermissten Skiwanderer lebend zu finden, war minimal. Der 26-Jährige war am Sonntagmittag mit einem Begleiter unterwegs gewesen, als an einem steilen Gebirgszug rund 30 km westlich von Colmar die Lawine abgegangen war. Während der ältere der Männer schwer verletzt gefunden wurde, mussten die Helfer die Suche nach dem zweiten Mann bei Einbruch der Dunkelheit unterbrechen. Seit Montagmorgen waren sie wieder im Einsatz und fanden den Toten am Nachmittag.