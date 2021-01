per Mail teilen

Das Diakonische Werk Baden fordert von der Politik mehr Engagement bei sozialwirtschaftlichen Themen. Die Corona-Pandemie habe die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Sozialwirtschaft deutlich gemacht, so der evangelische Wohlfahrtsverband. Die Pflege müsse entlastet, den Einrichtungen eine wirtschaftliche Betriebsführung ermöglicht und vor allem müssten endlich die Grundlagen für bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Laut Diakonie ist die Digitalisierung durch die Pandemie zu einem zentralen Baustein der Kommunikation geworden. Aber wer aufgrund seiner Lebensverhältnisse nicht an der Digitalisierung teilhaben könne, dem drohe es, abgehängt zu werden. Beim Thema Armut zeige sich deutlich, wie sehr die Pandemie bestehende Notlagen verschärft habe. So gingen Wohnungslosen überlebenswichtige Hilfsangebote verloren. Auch die Situation der Langzeitarbeitslosen werde immer schwieriger.