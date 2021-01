Die Städte Herbolzheim und Stühlingen sind vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für das Projekt "Junges Wohnen" ausgewählt worden. So sollen junge Menschen, die für die Ausbildung vom Land weg in die Städte gezogen sind, wieder animiert werden, zurückzukommen. Denn auf dem Land gibt es genügend Arbeit und Wohnraum, so das Ministerium. Sechs Kommunen wurden ausgewählt, die mit besonderen Angeboten den Trend zur Landflucht umkehren sollen. Dazu gehören in Südbaden Herbolzheim im Landkreis Emmendingen und Stühlingen im Landkreis Waldshut. Sie sollen in ihren Ortskernen leerstehende Gebäude zu modernen Wohnungen umbauen. In denen soll Gemeinschaft und Individualität gleichermaßen möglich sein. Für die Entwicklung entsprechender Konzepte stehen bis zum Herbst 125.000 Euro zur Verfügung.