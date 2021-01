Am Freitag nehmen die Kreisimpfzentren ihre Arbeit auf. Im Landkreis Waldshut können aber beispielsweise am ersten Tag nur 20 Impftermine vergeben werden. Der Grund ist die geringe Menge an verfügbarem Impfstoff. Die Kreise erhalten je 1.000 Impfdosen. Davon sollen 80 Prozent in Pflegeheime gehen.