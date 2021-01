Der Wintereinbruch im Südwesten hat am Wochenende erneut zahlreiche Ausflügler in den Schwarzwald gezogen. Die Lage war aber offenbar entspannt, hieß es nach Polizeiangaben. Nur zwei Zufahrtsstraßen und die Schwarzwaldhochstraße mussten für kurze Zeit am Wochenende gesperrt werden. Im Hochschwarzwald waren aufgrund des Wintereinbruchs hingegen wieder deutlich mehr Tagestouristen und Wintersportlern verzeichnet worden. Die Parkplätze an den Loipen seien vielerorts voll belegt und die Rodelhänge gut besucht gewesen. Das teilte das Polizei-Präsidium Freiburg am Sonntag mit. Die Corona-Regeln seien aber weitgehend eingehalten worden, nur einzelne Verstöße mussten geahndet werden. Im Hochschwarzwald liegen derzeit rund 120 Zentimeter Schnee.