Von Montag an gilt eine erweiterte Testpflicht für Beschäftigte von stationären Pflegeeinrichtungen. Das Land Baden-Württemberg will so den Infektionsschutz in Alten- und Pflegeheimen verstärken. Nicht nur die Mitarbeiter von Alten und Pflegeheimen müssen sich testen lassen, die Einrichtungen sind auch verpflichtet, Besucher und externe Dritte auf eine Corona-Infektion mit einem Antigen-Schnelltest hin zu überprüfen. Eine entsprechende Regelung wurde vom Kabinett der Landesregierung beschlossen. „Die Pandemie hat das Land Baden-Württemberg weiter fest im Griff. Deshalb müssen wir ältere Menschen weiter bestmöglich schützen“, betonte Gesundheitsminister Manne Lucha. Gerade Alten- und Pflegeheime seien Brennpunkte der Pandemie. Aus diesem Grund verstärke man dort den Infektionsschutz weiter, damit Besuche und sozialer Kontakt auch in der Krise möglich seien, so Lucha weiter.