Die CDU Südbaden will dem neuen Bundesvorsitzenden Laschet ihre volle Unterstützung entgegenbringen. Laschet habe die Wahl verdient gewonnen, so der Europaabgeordnete und Bezirksvorsitzende der CDU Südbaden Andreas Schwab nach dem digitalen Bundesparteitag am Samstag. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Lahr/Emmendingen Peter Weiß sagte, die CDU setze auf die, die bereits Regierungserfahrung haben. Zudem habe Laschet mit seiner Rede begeistert. Jetzt komme es darauf an, dass auch die Anhänger von Merz und Röttgen sich hinter Laschet versammeln. Dann werde 2021 ein Jahr des Erfolgs für die Union, so Weiß. Mit dem gelungenen digitalen Parteitag habe die CDU in Deutschland neue Maßstäbe gesetzt. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Rottweil Stefan Teufel schrieb in einer Pressemitteilung, er wünsche dem neuen Vorsitzenden viel Erfolg, Durchhaltevermögen und Gottes Segen.