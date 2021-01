Im Elsass sind nach den starken Schneefällen rund 5.000 Haushalte ohne Strom. Wegen Schneebruchs sind auch viele Straßen blockiert. Zwischen 25 und 40 Zentimeter Neuschnee hat es gegeben im Elsass und in den Tälern der Vogesen, berichtet der Sender France Bleu Alsace am Samstag. Viele Bäume fielen aufgrund der Schneemassen auf Straßen, auch die Eisenbahn ist teilweise betroffen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Netzbetreiber Enedis meldet, sind von dem Stromausfall 5.000 Haushalte vor allem im südlichen Elsass, dem Département Haut-Rhin betroffen. Bis zum Abend sollen sie wieder am Stromnetz angeschlossen sein, heißt es. Winterwetter mit Glatteis und Schnee machen den Franzosen im ganzen Land zu schaffen. Der Wetterdienst Météo France riet Bürgern in 32 Départements, besonders vorsichtig zu sein.