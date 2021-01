Die Katholische Hochschule Freiburg bietet künftig eine Weiterbildung für das Pastoralmanagement an. Das Angebot richtet sich an Seelsorger, Pfarrer, Caritasmitarbeiter und ehrenamtlich Engagierte. Beim Pastoralmanagement wird die Pfarrei als eine Art Unternehmen verstanden. In drei Semestern der Weiterbildung geht es beispielsweise um Leitungskompetenzen, Organisationsentwicklung und die Analyse bestehender Seelsorgestrukturen. Die Zusatzqualifikation an der Katholischen Hochschule in Freiburg sei bundesweit die erste dieser Art, so der Leiter des Projekts, Michael Ebertz. Die katholische Kirche stehe angesichts des Priestermangels und der Zusammenlegung von Pfarreien vor fundamentalen Herausforderungen und Veränderungen. Statt "Schrumpfungsprozesse" zu befördern, sei auch Kirchenwachstum möglich, so die Hochschule. Diakonie, Solidarität und Dialog sollten gestärkt werden. Das Weiterbildungsangebot startet zum Sommersemester.