Die Schwarzwaldmilch GmbH hat am Freitag den Entwurf für ihre geplante Käsemanufaktur in Titisee-Neustadt vorgestellt. Das kreisrunde Gebäude an der Bundesstraße 31 bietet auf zwei Etagen Platz für eine Schaukäserei, einen Verkaufsmarkt und ein Restaurant. Sieben Architekturbüros hatten sich an einem Wettbewerb beteiligt. Der Siegerentwurf stammt vom Waldkircher Büro Fuchs Maucher. Baubeginn der Käsemanufaktur soll Mitte kommenden Jahres sein; der Produktionsstart ist für Ende 2024 geplant. Die Manufaktur soll pro Jahr einige hundert Tonnen Schnitt- und Hartkäse aus Schwarzwaldmilch herstellen. Dadurch entstehen bis zu dreißig neue Arbeitsplätze im Hochschwarzwald.