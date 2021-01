Nach einem Wasserrohrbruch am Donnerstagabend im Rheinfelder Stadtteil Degerfelden ist die Wasserversorgung am Freitagvormittag wieder hergestellt worden. Das teilt das zuständige Unternehmen Badenova mit. Der Rohrbruch ereignete sich Donnerstagabend in einer wichtigen Leitung, große Mengen Wasser flossen in einen benachbarten Bach. Auf diese Weise leerte sich auch der Hochbehälter, der sonst den Ortsteil mit Wasser versorgt und Degerfelden war ohne Wasser. Nach Behebung des Rohrbruchs füllt sich der Vorratsbehälter wieder und die Wasserversorgung für den Ortsteil ist wiederhergestellt. Allerdings befinde sich noch Luft im Leitungsnetz, teilt Badenova mit. Der Versorger . empfiehlt, das Wasser kurz fließen zu lassen, bis wieder klares Wasser aus dem Hahn kommt.