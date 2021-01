Ein Rettungswagen ist in der vergangenen Nacht in Deißlingen im Kreis Rottweil von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Dabei wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zerstört. Verletzt wurde niemand. Der im Fahrzeug befindliche Patient wurde von einem anderen Rettungswagen übernommen. Die Feuerwehr zersägte den Baum und räumte die Straße frei. Überall im Land wird zur Zeit vor Schneebruch gewarnt. Das gilt nicht nur für die Spaziergänger oder Langläufer in den Wäldern, sondern beispielsweise auch für die Besucher von Friedhöfen, wie etwa in Villingen-Schwenningen.